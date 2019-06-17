ابو مهدي المهندس يصدر قرارات جديدة

2019/06/17 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهم القرارت التي صدرت من الحاج ابومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي :- 🔺️ لايجوز سحب بطاقة ( الكي كارد ) من المقاتلين مهما كانت الاسباب 🔺️ لايجوز استقطاع اي مبلغ من المقاتلين ماعدى التغذية على ان لاتتجاوز ٧٠ الف فقط.🔺️لايجوز طرد او فصل اي مقاتل من اي تشكيل او وحدة وتشكل لجنه

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