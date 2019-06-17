2019/06/17 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‎ الاتصالات: اكمال انجاز مشروع ربط الوزارات ضمن تطبيقات مشروع الحوكمة الالكترونية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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