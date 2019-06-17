2019/06/17 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة عمليات سامراء، اليوم الاثنين، حملة تفتيش مفاجئة في ناحية المعتصم بصلاح الدين.

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