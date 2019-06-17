نائب سابق يحذر من صفقة سياسية وراء عودة “نجم الدين كريم” إلى اربيل

2019/06/17 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر النائب السابق عن محافظة كركوك فوزي اكرم ترزي، الاثنين، من صفقات سياسية على حساب القانون ازاء عودة محافظ كركوك السابق المطلوب للقضاء (نجم الدين كريم)، الى اربيل من دون القاء القبض عليه.وقال ترزي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكثير من الخروق القانونية والادارية حصلت في البلاد امام انظار الشعب، وينبغي تطبيق القانون […]

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