2019/06/17 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التربية، اليوم الاثنين، كافة المديريات العامة للتربية في المحافظات عدا اقليم كردستان بتفعيل دور لجنة اصدقاء البيئة والصحة المدرسية الخاصة في زراعة الاشجار والنباتات دائمة الخضرة للحد من ظاهرة التصحر.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، إن “المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي اوعزت الى جميع مديريات الوزارة في المحافظات بضرورة تفعيل عمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية توجه بتفعيل البيئة المدرسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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