حريق قرب خزانات نفط جنوبي طرابلس الليبية

2019/06/17 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأحد عن اندلاع حريق بالقرب من خزانات نفط في جنوب العاصمة طرابلس التي تشهد اشتباكات منذ أكثر من شهرين.وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن فرق الإطفاء التابعة لها نجحت في السيطرة على حريق اندلع بالقرب من “خزانات غاز النفط المسال في مستودع طريق المطار”، ليتم …

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