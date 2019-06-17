البصرة:افتتاح كنيسة مريم العذراء الكلدانية بعد تأهيلها

2019/06/17 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت في محافظة البصرة، امس الاحد، كنيسة مريم العذراء الكلدانية بعد الانتهاء من اعمال صيانة وتاهيل نفذتها منظمة تمكين بتمويل من البنك المركزي العراقي وقال البنك في بيانه وتلقته وكالة صدى , ان “افتتاح الكنيسة يأتي بهدف حماية التراث العراقي، وتعزيز العيش المشترك”.واضاف البيان أن “أعمال إعادة التأهيل التي استمرت مدة شهرين، بتمويل من

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