2019/06/17 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تعتزم القوات الأميركية إرسال نظام الدفاع الجوي “باتريوت” وعدة مقاتلات وسفن حربية إلى منطقة الشرق الأوسط.وذكرت “سي إن إن” أن “الولايات المتحدة تناقش إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط بعد حادث ناقلتي النفط الذي وقع يوم 13 حزيران في خليج عمان”.وأشارت إلى أنه “حتى الآن لم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عزم أمريكي لإرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط وكالة خطوة برس.

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