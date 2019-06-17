الحشد الشعبي يوضح حقيقة ظهور بيعة ثانية لـ”داعش”

2019/06/17 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى الحشد الشعبي/ محور الشمال، الاثنين، عودة تنظيم “ داعش” الاجرامي الى مناطق سيطرته او مناطق محافظة كركوك وشمال صلاح الدين، مؤكداً ان المناطق المحررة تنعم بالامان ولاتوجد اي عودة او مبايعة جديدة للارهاب.وقال مسؤول الاعلام في المحور الشمال للحشد الشعبي، علي الحسيني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المناطق المحررة من قبضة داعش […]

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