معارضون “إسرائيليون” لـ’هضبة ترامب’ بالجولان المحتل

2019/06/17 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين صادقت حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجولان المحتل، ترتفع في تل أبيب أصوات معارضة لهذه الخطة.وشارك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد في مراسم احتفالية لنصب لوحة تحمل اسم مستوطنة “هضبة ترامب”، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب ديفيد فريدمان.إلا أن …

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