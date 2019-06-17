مقتل وإصابة 27 شخصا باعتداء إرهابي بريف حلب الجنوبي

2019/06/17 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل 12 شخصا وأصيب 15 مدنيا بجروح نتيجة اعتداء عناصر “جبهة النصرة” الإرهابية بعدد من القذائف الصاروخية على قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي.وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة المنتشرة في ريف حلب الغربي من اتجاه بلدة خان طومان والراشدين اعتدت مساء امس […]

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