سمية الخشاب تتحضر لعمل جديد بسرية تامة

2019/06/17 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سنوات من الغياب بدأت الفنانة سمية الخشاب التحضير لمسلسلها الجديد والذي تعود من خلاله

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