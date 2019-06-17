مدارات حرة :فيسبوكيات

2019/06/17 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (1) قال لي بعد أن زار ٢٧ دولة طيلة حياته التي امتدت على ثمانية عقود ان الغربة في بلاد بره

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