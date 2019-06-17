دراسة بحثية: الموسيقى تخفف آلام مرضى السرطان

2019/06/17 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهر بحث أجري في تايوان أن الاستماع إلى الموسيقى في المنزل يمكن أن يخفف آلام مرضى السرطان وشعورهم بالإعياء ويحد من أعراض المرض كفقدان الشهية وصعوبة التركيز.وكتب باحثون في الدورية الأوروبية لرعاية مرضى السرطان (يوروبيان جورنال أوف كانسر كير) يقولون إن الأعراض الجانبية للسرطان خفت “بشكل ملحوظ” لدى مريضات بسرطان الثدي استمعن إلى […]

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