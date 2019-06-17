الطلبة يتعاقد مع مدرب جديد خلفاً للمستقيل ثائر أحمد

2019/06/17 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن نادي الطلبة، الاثنين، عن تعاقده مع مدرب جديد، خلفاً للمستقيل ثائر احمد.وذكر النادي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تقدم شكرها وتقديرها للكادر التدريبي للفريق الطلابي ثائر احمد ومهدي كاظم وفوزي عبد السادة لما قدموه بالفترة السابقة”.واضاف أن “الادارة قررت

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