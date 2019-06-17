شرطة البصرة : القبض على متهم خطير يروج المخدرات في المحافظة

2019/06/17 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة أمنية، القبض على متهم خطير في محافظة البصرة.

وذكر بيان لقيادة شرطة البصرة "في إطار الحملة التي يقوم بها رجال شرطة محافظة البصرة للقضاء على ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات تمكنت مفرزة من مكتب قائد شرطة محافظة البصرة والمنشآت الفريق رشيد فليح وبعملية نوعية من القاء القبض على متهم خطير في منطقة التميمية يقوم بترويج المخدرات".

وأضاف "ضبط بحوزة المتهم مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات واسلحة نارية غير مرخصة وتمت إحالته الى الجهات المختصة".

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