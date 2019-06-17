2019/06/17 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحضيرات للجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"يعكف صناع مسلسل "نصيبي وقسمتك" على التحضير للجزء الثالث، إذ يعمل مؤلفه عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات الأولى، بينما وقع الاختيار على المخرج مصطفى فكري لإخراج العمل بالكامل، بعدما أخرج عدداً من القصص خلال الجزئين الأول والثاني، وينتظر أن يعرض الجزء الجديد في موسم الشتاء المقبل.وعرض الجزء الثاني من المسلسل في أيلول (سبتمبر) الماضي، وحقق نجاحاً لافتاً، ودارت أحداثه في 45 حلقة، تضمنت تسع حكايات عن قضايا المرأة، وجسدت بطولة كل حكاية نجمة عبر خمس حلقات، ومن أبرز المشاركات: درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، وهنا شيحة.فيما حمل الإخراج توقيع: مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، وسيف يوسف.أما الجزء الأول فعرض في عام 2016 وتناول خلال 45 حلقة، 15 محوراً قسمت على ثلاث حلقات لكل محور، وناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشاكل التي تحدث بينهما، وكيف يمكن التغلب عليها لإنجاح علاقتهما، وجسد دور البطولة فيه هاني سلامة مع وجود بطلة لكل موضوع، أبرزهن: نيكول سابا ودرة وشيري عادل ومي سليم.

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