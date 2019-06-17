2019/06/17 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزعيم يستأنف تصوير "فلانتينو"يستأنف الفنان الكبير عادل إمام تصوير أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو" الأسبوع المقبل، بعد توقف لعدة أشهر، وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، ليكون أول الأعمال المؤكد مشاركتها في رمضان 2020، بعد إعلان تامر مرسي عن عرضه عبر مجموعة قنوات إعلام المصريين خلال السباق الرمضاني المقبل.ويجسد الزعيم عادل إمام ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقي اجتماعي.مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، ووفاء صادق وآخرين.

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