بالصور.. عملية

2019/06/17 | 09:25

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بغداد اليوم-بغداد

قال خبير أمني مقرب من الأجهزة الاستخبارية العراقية، إن العملية الأمنية ضد "داعش" في الدورة جنوبي بغداد أسفرت عن اعتقال والي التنظيم في "ولاية الجنوب" و8 قيادات أخرى.

وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، إن "ولاية الجنوب التابعة لتنظيم داعش تمتد من منطقة الدورة جنوبي بغداد إلى 9 محافظات عراقية في الجنوب، وتسمى بعروس الولايات".

وبين أن "أبرز المعتقلين هو علي أحمد عبود العيساوي (أبو طيبة) والي الجنوب الذي التحق قبل سنوات بالجيش الإسلامي، وشارك في "الرتل الأفعواني" الهارب من الفلوجة قبل ثلاث سنوات حيث أصيب حينها، ثم التحق بعد ذلك بولاية بغداد (لجنة الإشراف والمتابعة)، إلى أن تم تنصيبه خلفا لوالي الجنوب السابق "أبو أحمد الجبوري".

ويشير أبو رغيف الى أن "أبو طيبة" أسهم في افتتاح مضافات في أطراف وحزام بغداد، وأشرف على نصب العبوات في ناحية جرف الصخر.

وأشار إلى اعتقال أمين عام الولاية زيد معن خلف العبيدي، وفني عام الولاية محمد علي خليل (أبو خطاب)، وناقل الولاية سفيان احمد حسين (أبو أحمد)، ومسؤول المضافة برهان محسن علوان المسعودي (أبو إسحاق)، والناقل العام تحسين علي الكرطاني، ومجهز عام الولاية دايم كريم الجنابي (أبو صهيب) والذي تبحث عنه السلطات منذ 8 سنوات، وآمر كتيبة الكرغول محمود شاكر المفرجي (أبو عبد الهادي)، وإداري عام الولاية وليد طالب الجميلي (أبو حذيفة).

المصدر RT عربية

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد 16 حزيران 2019 ، ان فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ عائلة بعد ان انهار سقف منزلهم في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن "ابطال الدفاع المدني من مركز دفاع مدني الحب

بغداد اليوم - ديالى

كشفت قيادة شرطة ديالى، اليوم الأحد، عن تسجيل جرائم "مقززة" هي الأولى من نوعها في تاريخ المحافظة، فيما دعت المؤسسة الدينية ومنظمات المجتمع الدولي إلى التدخل.

وقال الناطق باسم القيادة العقيد غالب العطية في حديث

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الاحد، عن عقد اجتماع أمني موسع لبحث ثلاثة ملفات مهمة لدعم أمن قضاء خانقين.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم )، إن "مبنى قائمقامية خانقين، (١٠٠كم شمال شرق بعقوبة )، شهد اجتماع امني

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