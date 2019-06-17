2019/06/17 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم السلطات “الإسرائيلية”، هدم منازل وإخلاء أراضٍ يملكها فلسطينيون، لصالح إنشاء حديقة تلمودية يهودية، حسب مركز حقوقي فلسطيني، الأحد.وأفاد ”مركز معلومات وادي حلوة“ ، أن طواقم تابعة لبلدية القدس المحتلة وزعت، الأحد، إخطارات هدم وإخلاء لأراضي المواطنين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة لصالح إنشاء حديقة تلمودية تطلق عليها البلدية تسمية ”وطنية“.وأوضح المركز …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيان الاحتلال يعتزم هدم منازل مقدسيين لإقامة حديقة تلمودية النعيم نيوز.

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