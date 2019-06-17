2019/06/17 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وجهت نيابة مكافحة الفساد اتهامات للرئيس الرئيس السوداني السابق عمر البشير الأحد بينما ظهر للمرة الأولى منذ الإطاحة به في نيسان الماضي.وذكر شاهد من رويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.وبدا البشير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول ظهور بعد الإطاحة..



اقتياد البشير إلى مكافحة الفساد وكالة خطوة برس.

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