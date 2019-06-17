هزة ارضية تضرب مدينة في اقليم كوردستان (1)

2019/06/17 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الاثنين ان هزة ارضية حدثت في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل العاصمة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه في الساعة 5:44 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لمحافظة اربيل حدثت هزة ارضية في كويسنجق بقوة 3,1 وفق مقياس رختر بعمق 8 كم وعلى بعد 22 كم.

واضاف البيان ان سكان مناطق في القضاء المذكور استشعروا قوة الهزة.

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