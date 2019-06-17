مسرور بارزاني يجتمع مع الاتحاد الوطني والتغيير في السليمانية

2019/06/17 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يصل رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني والوفد التفاوضي المرافق له اليوم الاثنين الى مدينة السليمانية.

وبحسب المعلومات فإن بارزاني سيعقد اجتماعين منفصلين مع كل من الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير للتباحث حول تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وتشير المعلومات الى ان بارزاني سيطلب مع الحزبين تسمية مرشحين للمناصب التي هي استحقاقات الحزبين ومنحه سيرهم الذاتية.

وينوي بارزاني تقديم تشكيلته الحكومية الى برلمان الاقليم قبل المدة المحددة له وهي 30 يوما.

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