2019/06/17 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الداخلية، الاحد، على منع اي تجاوز ضد رجل المرور، مشددة على مساندتها لهم.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “خلال زيارة الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي لمديرية المرور العامة، اكد ان المديرية تمثل الضلع الاساس في الخدمات اليومية وعلى مدار الساعة التي يحتاجها المواطن سواء عمليات تنظيم السير وتسجيل المركبات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تؤكد على منع اي تجاوز ضد رجل المرور وكالة صدى الاعلام للانباء.

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