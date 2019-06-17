2019/06/17 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد 12 شخصاً وأصيب 15 آخرين، في قصف لمسلحي “جبهة النصرة” على قرية الوضيحي بريف حلب شمال سوريا.وحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”: “قامت مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة المنتشرة في ريف حلب الغربي من اتجاه بلدة خان طومان والراشدين اعتدت بعدة قذائف صاروخية على المنازل السكنية في قرية الوضيحي بالريف الجنوبي للمدينة ما …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد 12 شخصاً وجرح آخرين في قصف يستهدف قرية شمال سوريا النعيم نيوز.

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