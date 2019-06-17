2019/06/17 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة الادارية للقوة الجوية الرياضي، تمسكها بخدمات مدرب الفريق أيوب أوديشو، وجهازه التدريبي المساعد خلال الفترة المقبلة.

وقال أمين سر القوة الجوية وليد الزيدي في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية يؤكد تمسكه بأوديشو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية يؤكد تمسكه بأوديشو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).