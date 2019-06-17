2019/06/17 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن تحالف النصر الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، عن ان اسقاط حكومة عادل عبدالمهدي، ليس من اهداف الائتلاف، مشيرا الى، ان

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