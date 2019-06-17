وفاة حسناء روسية بسبب “مجفف الشعر”

2019/06/17 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..لقيت حسناء روسية اشتهرت بممارستها للعبة «البوكر» عبر الإنترنت، مصرعها في موسكو الأسبوع الفائت، وذلك بعد تعرضها للصعق الكهربائي بينما كانت تستخدم مجفف الشعر أثناء استحمامها.وقالت وسائل إعلام روسية إنه تم العثور على جثة ليليا نيفيكوفا البالغة من العمر 26 عاما، من قبل أحد جيرانها الذين تفقدوا منزلها بعد تلقيهم لمكالمة من والدها.[…]

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