2019/06/17 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة، الاثنين، قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل .وذكرت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “في الساعة 5:44 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لمحافظة اربيل حدثت هزة ارضية في كويسنجق بقوة 3,1 وفق مقياس رختر بعمق 8 كم وعلى بعد 22 كم”.وأضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب اربيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب اربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).