2019/06/17 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، عن الطقس في عموم مناطق البلاد للأيام الأربعة المقبلة.وقالت الهيئة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً في المناطق كافة والحرارة 45 درجة مئوية في بغداد”.واضافت أن “طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في الوسط والجنوب ولا تغيير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس الايام الاربعة المقبلة: انخفاض درجات الحرارة في بعض مناطق البلاد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس الايام الاربعة المقبلة: انخفاض درجات الحرارة في بعض مناطق البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).