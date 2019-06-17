2019/06/17 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تشتكي مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات الجنوبية من عزوف المواطنين عن تحديث بياناتهم استعداداً للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الحالي.عزوف تقابله تفسيرات عديدة من قبل المراقبين، تتحدث عن تراجع كبير في شعبية الأحزاب الدينية، أو ذات الصبغة الطائفية، في عموم مدن البلاد، والجنوب على وجه التحديد.فمدن مثل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عزوف للمواطنين في تحديث سجلاتهم الانتخابية في المحافظات الجنوبية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عزوف للمواطنين في تحديث سجلاتهم الانتخابية في المحافظات الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).