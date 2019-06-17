2019/06/17 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة شكر وتهنئة إلى حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة زفاف ثلاثة من أنجاله.ونشرت أحلام عبر حسابها على موقع “إنستغرام” صورة لها من حفل زفاف أبناء حاكم دبي، وعلقت عليها: “أبارك لسمو سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، وسمو الشيخة هند

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحلام توجه رسالة لمحمد بن راشد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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