الاحتلال الصهيوني ينفذ حملة اعتقالات بالضفة تطال 22 فلسطينيا

2019/06/17 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليشنت قوات الاحتلال الصهيوني ليل الأحد / الاثنين حملة اعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة طالت أكثر من 20 فلسطينيا.

وتركزت اعتقالات الاحتلال في مدن الخليل وبيت لحم، وقال جيش الاحتلال الصهيوني في بيان له الاثنين إنه اعتقل 22 فلسطينيا بحجة أنهم مطلوبون لقيامهم “بنشاطات شعبية مناوئة”، وفق تعبيره.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

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