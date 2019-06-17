2019/06/17 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا محافظ بغداد فلاح الجزائري الى إيجاد حلول واقعية لموظفي عقود تنمية الأقاليم في محافظة بغداد.

واضاف بيان لمكتب المحافظ وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “المحافظ وخلال حضوره الاجتماع الثالث للهيئة العليا التنسيقية بين المحافظات الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بحضور السادة المحافظين ورؤساء المجالس، دعا الى أهمية الإسراع بحسم هذا الملف وإعادتهم الى الوظيفة”.

كما دعا الجزائري الى “حل موضوع تعيينات التربية والدرجات المخصصة لتربيات بغداد الستة خاصة وان المحافظة أنهت جميع الاستعداد لذلك”.

هذا وتضمن الاجتماع أيضا مناقشة ملف الطاقة الكهربائية والتنسيق بين المحافظات فضلا عن ملف الاستثمار وكذلك جهود دعم الفلاحين وغيرها من ملفات الخدمات والإعمار.



وفقا للبيان

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

11

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يدعو الى حل مشكلة موظفي عقود تنمية الأقاليم وحسم تعيينات التربية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يدعو الى حل مشكلة موظفي عقود تنمية الأقاليم وحسم تعيينات التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).