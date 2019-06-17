2019/06/17 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تتهاون نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” حينما يتعلق الأمر بأعياد ميلاد أطفالها، فثروتها التي تقدر بـ350 ملايين دولار تعني احتفالًا باذخًا ومترفًا لحد لا يتصوره الجميع.احتفلت “كيم كارداشيان” بعيد ميلاد ابنتها الكبرى “نورث” بمناسبة بلوغها عامها السادس، حيث أقامت احتفالًا طفوليًا زاخرًا بالألوان ضمن طابع أرض الحلوى، فنشرت سلسلة صور ومقاطع فيديو عبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها “نورث” في أرض الحلوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها “نورث” في أرض الحلوى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها “نورث” في أرض الحلوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).