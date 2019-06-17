شرطة البصرة تلقي القبض على تاجر مخدرات

2019/06/17 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرةأعلنت قيادة شرطة البصرة القاء، القبض على متهم خطير في محافظة البصرة.

وذكر بيان لقيادة شرطة البصرة وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “في إطار الحملة التي يقوم بها رجال شرطة محافظة البصرة للقضاء على ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات تمكنت مفرزة من مكتب قائد شرطة محافظة البصرة والمنشآت الفريق رشيد فليح وبعملية نوعية من القاء القبض على متهم خطير في منطقة التميمية يقوم بترويج المخدرات”.

وأضاف “ضبط بحوزة المتهم مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات واسلحة نارية غير مرخصة وتمت إحالته إلى الجهات المختصة”.

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