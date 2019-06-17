2019/06/17 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة التكنولوجيا الصينية “هواوي” عن توجهها نحو عالم السيارات ذاتية القيادة، وعزمها إطلاق منتوجها الخاص بهذا المجال في غضون عامين.وستتعاون الشركة مع مصنعي السيارات “أودي” و”تويوتا” لتطوير سيارتها ذاتية القيادة التي ستضعها أمام منافسة كل من “غوغل” و”أوبر” في هذه السوق الناشئة.كما ستتعاون شركة التكنولوجيا الصينية مع شركتين صينيتين أخريين، مختصتين في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي تعلن دخولها عالم السيارات ذاتية القيادة خلال عامين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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