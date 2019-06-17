دمشق: السعودية تحرم السوريين من اداء الحج للعام الثامن على التوالي

2019/06/17 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير السياحة محمد رامي مارتيني، الاثنين، أن السعودية تحرم السوريين من اداء فريضة الحج للعام الثامن على التوالي، متهما الرياض باستغلال هذه القضية سياسيا.وقال مارتيني في تصريح اوردته صحيفة “الوطن” السورية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “للأسف للعام الثامن على التوالي النظام السعودي يحرم السوريين من أداء هذه الفريضة وهو إحدى الوسائل التي […]

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