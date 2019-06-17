المئات يتظاهرون في موسكو تأييدا لصحفي استقصائي

2019/06/17 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تجمع مئات من المحتجين في موسكو، في مظاهرة صغيرة بترخيص من الحكومة دعما للصحفي الاستقصائي إيفان جولونوف والتنديد بإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بإلقاء القبض عليه قبل 5 أيام هذا الشهر بتهمة حيازة مخدرات.وأطلقت السلطات سراح الصحافي البالغ من العمر 36 عاما، المعروف بكشفه فضائح فساد مسؤولين في موسكو، عقب احتجاج شديد من […]

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