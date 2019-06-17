2019/06/17 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تبدو عملة “البيتكوين” حديثة للغاية بالنسبة لنا، ولكن علماء الآثار لديهم أدلة تُظهر أن المفهوم الكامن وراءها أقدم بكثير مما نعتقد.وكشفت الدراسة أن جزيرة صغيرة تسمى “ياب” في المحيط الهادئ، تعد موطنا لبقايا نظام العملات القديم الذي يتضمن أقراصا حجرية عملاقة تعمل بصيغة مشابهة لسلسلة الكتل المتاحة حاليا.ويُطلق على الأقراص الحجرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف خفايا البيتكوين القديم الأصلي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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