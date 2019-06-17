بومبيو: ايران استهدفت الناقلتين ولكننا لا نريد حربا معها

2019/06/17 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ” على الرغم من أن إيران مسؤولة، بلا شك، عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع طهران “.وأكد الوزير الأمريكي، في مقابلة مع برنامج (فوكس نيوز صنداي)، ان الرئيس ترامب بذل كل ما في وسعه لتجنب الحرب، مرددا “لا نريد […]

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