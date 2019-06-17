2019/06/17 | 09:51

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الأخبار المحلية

الأثنين 17 يونيو 2019 | 09:32 صباحاً | عدد القراءات : 15

رفع الكتل الكونكريتية من محيط مديرية شرطة ميسان

بغداد/...



أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، الاثنين، عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من أمام مقر مديرية الشرطة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وقالت المديرية في بيان تلقته"عين العراق نيوز"، " انسجاماً مع توجيهات رئاسة الوزراء واستقرار الوضع الأمني في المحافظة عموما بتضافر جهود شرطة ميسان والأجهزة الأمنية الساندة والمواطنين، تم رفع الكتل الكونكريتية من امام مديرية شرطة المحافظة.

واضافت، إن "أعمال رفع الكتل وفتح الشارع الخدمي من أمام مقر المديرية بصورة كاملة بعد أن كان مفتوح بشكل جزئي سيسهمان كثيرا بمعالجة الاختناقات المرورية وتسهيل حركة سير المركبات والمواطنين".

هذا وبينت مديرية الشرطة إنه سيتم التنسيق ومفاتحة الجهات الأمنية العليا والدوائر المعنية حول رفع الكتل الكونكريتيه في جميع مناطق المحافظة.انتهى2

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