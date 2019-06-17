سلام الشمري يحذر من الحكومة من رد جماهيري عارم لنقص الخدمات وخاصة الكهرباء

2019/06/17 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري ضرورة ان تاخذ الحكومة بالمقترحات التي يقدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص تحسين الخدمات وخاصة في مجال الكهرباء .وقال الشمري ، النائب عن تحالف سائرون ، في بيان صحفي :” ان سنين طويلة مرت على البلاد دون ان يلمس المواطن تحسنا ملحوظا بالطاقة الكهربائية […]

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