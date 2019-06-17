الصناعة تحقق “طفرة كبيرة” في إنتاج وبيع حامض الكبريتيك المركز

2019/06/17 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن تحقيق تطور كبير في حجم الإنتاج والمبيعات لمادة حامض الكبريتيك المركز خلال شهر ايار الماضي عن المخطط له في الشهر ذاته.وقال مدير عام الشركة علي قاسم كاظم الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، إن شركته “حققت تطورا كبيرا في انتاج […]

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