2019/06/17 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، على افتتاح أقدم مسجد تركي في البلقان مسجد “إسكي جامع” (الجامع القديم)، في بلغاريا بعد ترميمه، والذي يعدّ أقدم مسجد تركي في البلقان، وبناه العثمانيون عام 1394.كما حضر المراسم السفير التركي في صوفيا حسن أولوصوي، ومفتي بلغاريا مصطفى حاجي أليش، ومفتي هاصكوي بصري أمين أفندي، وعدد كبير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إفتتاح أقدم مسجد تركي في بلغاريا النعيم نيوز.

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