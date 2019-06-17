2019/06/17 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت “سامسونغ” عن نيتها إطلاق هاتف Galaxy Xcover 4s، القادر على تحمل الصدمات وأصعب الظروف المناخية.ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو هيكله المتين المقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية، والقادر على مقاومة الصدمات والخدوش، وتحمل درجات التفاوت الشديد في الحرارة والبرودة، ليعمل في أصعب الظروف المناخية، وفق معايير MIL-STD 810G.وزود هذا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سامسونغ تطلق هاتفها المدرّع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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