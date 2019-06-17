2019/06/17 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ لموجة من الانتقادات بسبب حذائها الذي ارتدتهاثناء تكريمها كأفضل فنانة مؤثرة لسنة 2019.وجاءت الانتقادات بسبب ضخامة الكعب العالي الذي لجأت إليه بطمة في هذا الحفل، والبعض شدّد على انها لجأت إليه كي تظهر طولها بوضوح.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دنيا بطمة تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب حذائها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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