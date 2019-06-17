بريطانيا تسعى لزيادة ميزانية التعليم 34 مليار دولار

2019/06/17 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة صنداي تلغراف، بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفكر في إقرار زيادة قدرها 27 مليار جنيه استرليني (34 مليار دولار) في ميزانية التعليم في آخر أسابيع لها في السلطة مما أثار صداما مع وزارة المالية.وأضافت الصحيفة أن رئيسة الوزراء تطالب بتسوية تمويلية لمدة ثلاث سنوات للمدارس والمدرسين في خطوة اعترضت عليها […]

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