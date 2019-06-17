عضو بسائرون يحذر الحكومة من حراك شعبي هادر بسبب مشكلتي الكهرباء ونقص الخدمات

2019/06/17 | 09:56

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بغداد اليوم - بغداد

حذر النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الإثنين، 17 حزيران، 2019، الحكومة من حراك شعبي هادر بسبب مشكلتي الكهرباء ونقص الخدمات.وقال الشمري وهو رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار في البرلمان، إن "سنيناً طويلة مرت على البلاد دون ان يلمس المواطن تحسن مكلحوظ بالطاقة الكهربائية رغم عشرات المليارات من الدولارات التي صرفت في هذا الجانب ".وأضاف أنه، "بالرغم من اعلان الحكومة والوزارة المعنية عن توقيع عقود ضخمة مع شركات كبرى الا ان المواطن لم يلمس التغيير المنشود لها على الواقع بما يتناسب مع حجم العقود ومبالغها وخاصة منها مرت عليه عدة سنوات".وحذر، "الحكومة من تجدد الرد الجماهيري العارم على هذا النقص الملحوظ والبلاد دخلت في الموجة الحارة السنوية والتي تؤثر ليس فقط على المواطنين بل على جميع قطاعات البلاد".ودعا الشمري، "الى المكاشفة الواضحة وتحديد الخلل الواضح وعدم اعطاء وعود شبع منها الشارع دون ان يجد تنفيذا لها على ارض الواقع".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قدم في تغريدة له، جملة من المقترحات حول تحسين واقع الشبكة الكهربائية، فيما أكد ان "الحكومة صار من المتيقن انها لن تقوم باصلاح أو تحسين الطاقة الكهربائية".وقال إن "مقولة تحسن الكهرباء في الشهر العاشر هو بمثابة استهزاء بالشعب العراقي، حالها حال مقولة تصدير الكهرباء الفائض من الكهرباء الى الخارج".واقترح الصدر، "جعل الكهرباء الوطنية بأيادٍ عراقية لا بأياد خارجية وقطع الكهرباء عن المسؤولين لكي يستشعروا بمعاناة الشعب لا سيما بالمنطقة الخضراء، وتحويله الى المستشفيات والمدارس والدوائرالمهمة فقط".

بغداد اليوم - متابعة

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قالت صحيفة اميركية إن الحرس الثوري الإيراني استطاع إيجاد مصدر تمويل جديد، في وقت تشدد الولايات المتحدة الخناق على مصادر دخل ايران عبر عقوبات "حملة الضغط الأقصى".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في

بغداد اليوم - بغداد

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