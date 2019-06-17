2019/06/17 | 09:57

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اليمن: السيطرة على عدة تباب ومصرع وجرح مرتزقة العدوان في نجران

سيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، اليوم الاثنين، على عدة

تباب، كما شنت عملية إغارة في محور نجران، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف

مرتزقة الجيش السعودي.وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من السيطرة

على عدة تباب في مربع الشبكة بنجران، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوف

المرتزقة.كما نفذ المقاتلون عملية إغارة على مواقع مرتزقة الجيش السعوي قبالة

السديس بذات المحور وقتلوا وجرحوا عدد منهموكانت وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية قد دمرت، أمس الأحد، آليتين

محملة بالمرتزقة بعبوات ناسفة في صحراء الأجاشر قبالة نجران.

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